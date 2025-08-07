Видео
Главная Армия Украинские беспилотники поразили нефтеперерабатывающий завод в РФ

Украинские беспилотники поразили нефтеперерабатывающий завод в РФ

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 13:59
Дроны атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод - заявление Генштаба ВСУ
Взрыв. Иллюстративное фото: Reuters

Силы обороны Украины провели успешную спецоперацию в тылу врага. Украинские беспилотники поразили ряд важных объектов на территории России.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ в четверг, 7 августа.

Читайте также:

БпЛА ударили по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу

В ночь на 7 августа в Краснодарском крае РФ прогремели мощные взрывы. Под ударом украинских БпЛА оказались объекты, которые работают на военно-промышленный комплекс страны-агрессора.

В результате удара подтверждено поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипском Северского района. После попадания возник пожар, который охватил технологическую установку по переработке газа и газового конденсата.

Годовая мощность завода составляет 6,25 млн тонн, что составляет 2,1% от общего объема нефтепереработки России.

Кроме этого, Силы обороны атаковали еще ряд важных объектов на территории РФ. Результаты этих операций пока уточняются.

БпЛА атакували НПЗ у Росії
Заявление Генштаба ВСУ. Фото: скриншот сообщения в Telegram

Напомним, в России дроны атаковали две железнодорожные станции в Волгоградской области.

А также силам ВСУ удалось уничтожить российскую пушку Д-30 на оккупированных территориях.

россия ВСУ Генштаб ВСУ дроны атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
