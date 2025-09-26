Видео
Україна
ВСУ поразили Афипский НПЗ — производит топливо для оккупантов

ВСУ поразили Афипский НПЗ — производит топливо для оккупантов

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 14:16
Афипский НПЗ в России 26 сентября атаковали дроны — там сильный пожар
Пожар на Афипском НПЗ. Фото: скриншот

Украинские дроны в ночь на 26 сентября поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. Годовой объем переработки составляет около 6.25 млн тонн.

Об этом сообщили Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также:

Удар по Афипскому НПЗ в России

В Генштабе рассказали, что поразили мощности Афипского НПЗ подразделения Сил беспилотных систем ВСУ вместе с другими составляющими Сил обороны. Операция была проведена для снижения наступательного потенциала россиян и осложнения поставок горючего и боеприпасов в воинские части оккупантов.

"Этот НПЗ находится в Краснодарском крае и в основном производит бензины, дизель и авиакеросин. Годовой объем переработки составляет около 6.25 млн тонн/год. Предприятие привлечено в обеспечение оккупационной армии РФ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подтверждено попадание и пожар. Сейчас степень и детали поражения уточняются.

"Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и заставления Российской Федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины", — отметили в Генштабе.

Напомним, 7 августа Силы обороны уже поражали беспилотниками Афипский НПЗ. После попадания там возник пожар.

Также мы писали, что 24 сентября дроны ударили по базе Черноморского флота РФ в Новороссийске. В результате атаки есть погибшие и раненые.

