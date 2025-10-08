Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Новосибирске пылает завод по производству электроники — видео

В Новосибирске пылает завод по производству электроники — видео

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 15:06
Пожар в Новосибирске 8 октября — горит завод по производству электроники
Пожар на заводе по производству электроники. Фото: кадр из видео

В российском Новосибирске 8 октября загорелся склад на территории завода по производству электроники и микросхем. Над городом видны столбы черного дыма.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама
Читайте также:

Пожар в российском Новосибирске 8 октября

Известно, что предприятие, которое пылает в Новосибирске, специализируется на радиоэлектронике для российского ОПК. Российское МЧС заявило, что к тушению привлечен даже пожарный поезд.

В сети предполагают, что случилось попадание чего-то, ведь здание просто развалилось. Над городом видно сильный пожар и столбы черного дыма.

Также сообщается, что пожар произошел на территории завода ЗАО "Завод припоев", который специализируется на производстве электроники и микросхем, а также ремонте и сборке электротехнических устройств. В частности, в области связи и радиоэлектроники для российского ОПК.

Напомним, 1 октября в России горел Ново-Ярославский НПЗ. По объему переработки сырья он входит в пятерку крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов.

Также мы писали, что 7 октября партизаны взорвали пути в Ленинградской области. С рельсов сошел поезд, который перевозил военный груз.

пожар Россия склад ВПК
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации