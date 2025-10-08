Пожар в Новосибирске 8 октября — горит завод по производству электроники

В Новосибирске пылает завод по производству электроники — видео
В российском Новосибирске 8 октября загорелся склад на территории завода по производству электроники и микросхем. Над городом видны столбы черного дыма.
Об этом сообщают росСМИ.
Пожар в российском Новосибирске 8 октября
Известно, что предприятие, которое пылает в Новосибирске, специализируется на радиоэлектронике для российского ОПК. Российское МЧС заявило, что к тушению привлечен даже пожарный поезд.
В сети предполагают, что случилось попадание чего-то, ведь здание просто развалилось. Над городом видно сильный пожар и столбы черного дыма.
Также сообщается, что пожар произошел на территории завода ЗАО "Завод припоев", который специализируется на производстве электроники и микросхем, а также ремонте и сборке электротехнических устройств. В частности, в области связи и радиоэлектроники для российского ОПК.
Напомним, 1 октября в России горел Ново-Ярославский НПЗ. По объему переработки сырья он входит в пятерку крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов.
Также мы писали, что 7 октября партизаны взорвали пути в Ленинградской области. С рельсов сошел поезд, который перевозил военный груз.
