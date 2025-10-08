Пожар в Новосибирске 8 октября — горит завод по производству электроники

Пожар на заводе по производству электроники. Фото: кадр из видео

В российском Новосибирске 8 октября загорелся склад на территории завода по производству электроники и микросхем. Над городом видны столбы черного дыма.

Об этом сообщают росСМИ.

Известно, что предприятие, которое пылает в Новосибирске, специализируется на радиоэлектронике для российского ОПК. Российское МЧС заявило, что к тушению привлечен даже пожарный поезд.

В сети предполагают, что случилось попадание чего-то, ведь здание просто развалилось. Над городом видно сильный пожар и столбы черного дыма.

Также сообщается, что пожар произошел на территории завода ЗАО "Завод припоев", который специализируется на производстве электроники и микросхем, а также ремонте и сборке электротехнических устройств. В частности, в области связи и радиоэлектроники для российского ОПК.

Напомним, 1 октября в России горел Ново-Ярославский НПЗ. По объему переработки сырья он входит в пятерку крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов.

Также мы писали, что 7 октября партизаны взорвали пути в Ленинградской области. С рельсов сошел поезд, который перевозил военный груз.