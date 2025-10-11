Видео
Дроны СБУ успешно поразили НПЗ Башнафта в Уфе — детали

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 13:58
Дроны СБУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Башкортостане
Пожар в результате поражения НПЗ "Башнафта". Фото: источники в СБУ

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Башнафта-УНПЗ". Он находится в республике Башкортостан в городе Уфа — в 1400 км от Украины.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в СБУ в субботу, 11 октября.

Читайте также:

Поражение НПЗ "Башнафта"

Уфа — один из ведущих нефтеперерабатывающих центров России, который поставляет горючее и смазочные материалы для вооруженных сил врага.

Ураження НПЗ "Башнафта"
Дым в результате взрыва. Фото: источники в СБУ

После взрывов на территории НПЗ туда начали ехать пожарные, а над заводом поднимался столб черного дыма. По предварительной информации, после поражения возгорание произошло в районе установки для переработки сырой нефти ЭЛОУ-АВТ-6.

"Это уже третий за последний месяц дипстрайк СБУ в Башкортостане — в 1400 километрах от Украины. Такие удары демонстрируют, что в глубоком тылу РФ нет безопасных мест. СБУ может дотянуться до любых объектов на территории врага, которые работают на войну против Украины", — сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, 8 октября украинский лидер Владимир Зеленский согласовал ряд новых операций СБУ, направленных на уменьшение военного потенциала России.

Также недавно СБУ атаковала один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов. Речь идет об "Орскнефтеоргсинтезе".

СБУ НПЗ беспилотники Украина дроны Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
