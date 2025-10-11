Дроны СБУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Башкортостане

Дроны СБУ успешно поразили НПЗ Башнафта в Уфе — детали
Дальнобойные дроны Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Башнафта-УНПЗ". Он находится в республике Башкортостан в городе Уфа — в 1400 км от Украины.
Об этом сообщили источники Новини.LIVE в СБУ в субботу, 11 октября.
Поражение НПЗ "Башнафта"
Уфа — один из ведущих нефтеперерабатывающих центров России, который поставляет горючее и смазочные материалы для вооруженных сил врага.
После взрывов на территории НПЗ туда начали ехать пожарные, а над заводом поднимался столб черного дыма. По предварительной информации, после поражения возгорание произошло в районе установки для переработки сырой нефти ЭЛОУ-АВТ-6.
"Это уже третий за последний месяц дипстрайк СБУ в Башкортостане — в 1400 километрах от Украины. Такие удары демонстрируют, что в глубоком тылу РФ нет безопасных мест. СБУ может дотянуться до любых объектов на территории врага, которые работают на войну против Украины", — сообщил информированный источник в СБУ.
Напомним, 8 октября украинский лидер Владимир Зеленский согласовал ряд новых операций СБУ, направленных на уменьшение военного потенциала России.
Также недавно СБУ атаковала один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов. Речь идет об "Орскнефтеоргсинтезе".
