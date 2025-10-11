Дрони СБУ атакували нафтопереробний завод у Башкортостані

Дрони СБУ успішно уразили НПЗ Башнафта в Уфі — деталі
Далекобійні дрони Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України уразили нафтопереробний завод "Башнафта-УНПЗ". Він розташований у республіці Башкортостан, у місті Уфа, за 1400 км від України.
Про це повідомили джерела Новини.LIVE в СБУ у суботу, 11 жовтня.
Ураження НПЗ "Башнафта"
Уфа — один із провідних нафтопереробних центрів Росії, який постачає пальне та мастильні матеріали для збройних сил ворога.
Після вибухів на території НПЗ туди почали їхати пожежники, а над заводом здіймався стовп чорного диму. За попередньою інформацією, після ураження загоряння сталося в районі установки для перероблювання сирої нафти ЕЛОУ-АВТ-6.
"Це вже третій за останній місяць діпстрайк СБУ в Башкортостані — за 1400 кілометрів від України. Такі удари демонструють, що в глибокому тилу РФ немає безпечних місць. СБУ може дотягнутися до будь-яких об’єктів на території ворога, які працюють на війну проти України", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Нагадаємо, 8 жовтня український лідер Володимир Зеленський погодив низку нових операцій СБУ, спрямованих на зменшення воєнного потенціалу Росії.
Також нещодавно СБУ атакувала один із найбільших російських нафтопереробних заводів. Йдеться про "Орськнафтооргсинтез".
