Україна
СБУ успішно уразили НПЗ Башнафта в Уфі — деталі

Дрони СБУ успішно уразили НПЗ Башнафта в Уфі — деталі

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 13:58
Дрони СБУ атакували нафтопереробний завод у Башкортостані
Пожежа внаслідок ураження НПЗ "Башнафта". Фото: джерела в СБУ

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України уразили нафтопереробний завод "Башнафта-УНПЗ". Він розташований у республіці Башкортостан, у місті Уфа, за 1400 км від України.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE в СБУ у суботу, 11 жовтня.

Ураження НПЗ "Башнафта"

Уфа — один із провідних нафтопереробних центрів Росії, який постачає пальне та мастильні матеріали для збройних сил ворога.

Ураження НПЗ "Башнафта"
Дим внаслідок вибуху. Фото: джерела в СБУ

Після вибухів на території НПЗ туди почали їхати пожежники, а над заводом здіймався стовп чорного диму. За попередньою інформацією, після ураження загоряння сталося в районі установки для перероблювання сирої нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

"Це вже третій за останній місяць діпстрайк СБУ в Башкортостані — за 1400 кілометрів від України. Такі удари демонструють, що в глибокому тилу РФ немає безпечних місць. СБУ може дотягнутися до будь-яких об’єктів на території ворога, які працюють на війну проти України", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, 8 жовтня український лідер Володимир Зеленський погодив низку нових операцій СБУ, спрямованих на зменшення воєнного потенціалу Росії.

Також нещодавно СБУ атакувала один із найбільших російських нафтопереробних заводів. Йдеться про "Орськнафтооргсинтез".

СБУ НПЗ безпілотники Україна дрони Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
