ВСУ продвинулись в Донецкой области и уничтожили оккупантов — видео

В Генштабе показали, как ВСУ уничтожают россиян под Покровском
Украинские военные за прошедшие сутки провели поиск и уничтожили российских оккупантов в Покровском районе Донецкой области. Речь идет о территории 3.4 кв км.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook во вторник, 14 октября.
Уничтожение оккупантов в Донецкой области
Враг совершает неудачные попытки продвинуться на некоторых направлениях фронта, но воины ВСУ эффектно уничтожают оккупантов.
"Штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись до 1.6 км. Спасибо всем украинским защитникам, которые уничтожают врага, особенно хочу отметить защитников из состава 33 отдельного штурмового полка и 253 батальона", — отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
По состоянию на 13 октября во время Добропольской операции удалось освободить 182.4 кв км. Кроме того, еще 224.7 кв км — зачищено от ДРГ России.
Напомним, Сырский заявил, что ход современной войны в значительной степени формирует развитие ударных беспилотников.
Кроме того, за прошедшие сутки на фронте произошло 190 боевых столкновений на разных направлениях.
Читайте Новини.LIVE!