В Генштабе показали, как ВСУ уничтожают россиян под Покровском

В Генштабе показали, как ВСУ уничтожают россиян под Покровском


Дата публикации 14 октября 2025 14:45
ВСУ продвинулись в Донецкой области и уничтожили оккупантов — видео
Российская военная техника. Фото: кадр из видео

Украинские военные за прошедшие сутки провели поиск и уничтожили российских оккупантов в Покровском районе Донецкой области. Речь идет о территории 3.4 кв км.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook во вторник, 14 октября.



Уничтожение оккупантов в Донецкой области

Враг совершает неудачные попытки продвинуться на некоторых направлениях фронта, но воины ВСУ эффектно уничтожают оккупантов.

Знищення російської техніки
Уничтожение российской техники в Донецкой области. Фото: кадр из видео

"Штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись до 1.6 км. Спасибо всем украинским защитникам, которые уничтожают врага, особенно хочу отметить защитников из состава 33 отдельного штурмового полка и 253 батальона", — отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По состоянию на 13 октября во время Добропольской операции удалось освободить 182.4 кв км. Кроме того, еще 224.7 кв км — зачищено от ДРГ России.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, Сырский заявил, что ход современной войны в значительной степени формирует развитие ударных беспилотников.

Кроме того, за прошедшие сутки на фронте произошло 190 боевых столкновений на разных направлениях.

война ВСУ Донецкая область оккупанты Покровск
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
