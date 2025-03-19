Прикордонники знищили техніку та особовий склад окупантів на Сумському напрямку — відео

Знищення російської техніки. Фото: скриншот

Прикордонники-оператори безпілотників завдали нищівного удару по російських окупантах на Сумському напрямку. Зокрема, вони знищили техніку ворога та особовий склад.

Відео ефектної роботи опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у середу, 19 березня.

Читайте також:

Удари по окупантах на Сумському напрямку

Прикордонники виявили 100-мм протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра", техніку та особовий склад ворога. Згодом вони завдали ефектного удару, внаслідок чого противник зазнав втрат.

Що відомо про 100-мм протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра"

100-мм протитанкова гармата МТ-12, також відома як "Рапіра" або Т-12А, є радянською буксированою артилерійською системою, розробленою наприкінці 1960-х років.

"Рапіра". Фото: АрміяInform

Вона є модернізованою версією гармати Т-12 і відрізняється встановленням на оновлений лафет, що покращило її тактико-технічні характеристики.

Нагадаємо, українські військові завдали удару по базі російських окупантів у дитячому таборі в Скадовську, що на Херсонщині.

Також аеророзвідники 14-го окремого полку безпілотної авіації разом з українськими артилеристами виявили та ліквідували три самохідні артилерійські установки М-1978 "Коксан" на Курщині.