Пограничники уничтожили технику и личный состав оккупантов на Сумском направлении — видео

В ГПСУ показали, как нанесли разгромный удар оккупантам — видео
Пограничники-операторы беспилотников нанесли сокрушительный удар по российским оккупантам на Сумском направлении. В частности, они уничтожили технику врага и личный состав.
Видео эффектной работы опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в среду, 19 марта.
Удары по оккупантам на Сумском направлении
Пограничники обнаружили 100-мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира", технику и личный состав врага. Впоследствии они нанесли эффектный удар, в результате чего противник понес потери.
Что известно о 100-мм противотанковой пушке МТ-12 "Рапира"
100-мм противотанковая пушка МТ-12, также известная как "Рапира" или Т-12А, является советской буксируемой артиллерийской системой, разработанной в конце 1960-х годов.
Она является модернизированной версией пушки Т-12 и отличается установкой на обновленный лафет, что улучшило ее тактико-технические характеристики.
Напомним, украинские военные нанесли удар по базе российских оккупантов в детском лагере в Скадовске, что на Херсонщине.
Также аэроразведчики 14-го отдельного полка беспилотной авиации вместе с украинскими артиллеристами обнаружили и ликвидировали три самоходные артиллерийские установки М-1978 "Коксан" на Курщине.
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