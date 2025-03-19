Пограничники уничтожили технику и личный состав оккупантов на Сумском направлении — видео

Уничтожение российской техники. Фото: скриншот

Пограничники-операторы беспилотников нанесли сокрушительный удар по российским оккупантам на Сумском направлении. В частности, они уничтожили технику врага и личный состав.

Видео эффектной работы опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в среду, 19 марта.

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Пограничники обнаружили 100-мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира", технику и личный состав врага. Впоследствии они нанесли эффектный удар, в результате чего противник понес потери.

Что известно о 100-мм противотанковой пушке МТ-12 "Рапира"

100-мм противотанковая пушка МТ-12, также известная как "Рапира" или Т-12А, является советской буксируемой артиллерийской системой, разработанной в конце 1960-х годов.

"Рапира". Фото: АрмияInform

Она является модернизированной версией пушки Т-12 и отличается установкой на обновленный лафет, что улучшило ее тактико-технические характеристики.

Напомним, украинские военные нанесли удар по базе российских оккупантов в детском лагере в Скадовске, что на Херсонщине.

Также аэроразведчики 14-го отдельного полка беспилотной авиации вместе с украинскими артиллеристами обнаружили и ликвидировали три самоходные артиллерийские установки М-1978 "Коксан" на Курщине.