Українські прикордонники атакували російських окупантів — ефектне відео

У ДПСУ показали, як вдарили по окупантах поблизу лінії фронту
Українські прикордонники завдали удару по російських окупантах та їхній техніці поблизу лінії фронту. Для цього вони використали FPV-дрони.
Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у неділю, 8 грудня.
Ефектний удар по окупантах
Аеророзвідка прикордонників помітила активність російських загарбників. Вона виявила техніку, окупантів і засоби зв’язку.
"А далі — "палаючий сюрприз" від FPV-дронів, який швидко вирішив усі питання", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Сили оборони України просунулися в Курській області, захопивши кілька населених пунктів поблизу Суджі.
Також нещодавно українські оператори дронів вперше вразили північнокорейський протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4 в Харківській області.
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