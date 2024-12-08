Українські прикордонники атакували російських окупантів — ефектне відео

Наслідки удару по техніці окупантів. Фото: скриншот

Українські прикордонники завдали удару по російських окупантах та їхній техніці поблизу лінії фронту. Для цього вони використали FPV-дрони.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у неділю, 8 грудня.

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Аеророзвідка прикордонників помітила активність російських загарбників. Вона виявила техніку, окупантів і засоби зв’язку.

"А далі — "палаючий сюрприз" від FPV-дронів, який швидко вирішив усі питання", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Сили оборони України просунулися в Курській області, захопивши кілька населених пунктів поблизу Суджі.

Також нещодавно українські оператори дронів вперше вразили північнокорейський протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4 в Харківській області.