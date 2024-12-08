Украинские пограничники атаковали российских оккупантов — эффектное видео

В ГПСУ показали, как ударили по оккупантам вблизи линии фронта
Украинские пограничники нанесли удар по российским оккупантам и их технике вблизи линии фронта. Для этого они использовали FPV-дроны.
Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в воскресенье, 8 декабря.
Эффектный удар по оккупантам
Аэроразведка пограничников заметила активность российских захватчиков. Она обнаружила технику, оккупантов и средства связи.
"А дальше — "горящий сюрприз" от FPV-дронов, который быстро решил все вопросы", — говорится в сообщении.
Напомним, Силы обороны Украины продвинулись в Курской области, захватив несколько населенных пунктов вблизи Суджи.
Также недавно украинские операторы дронов впервые поразили северокорейский противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4 в Харьковской области.
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