Украинские пограничники атаковали российских оккупантов — эффектное видео

Последствия удара по технике оккупантов. Фото: скриншот

Украинские пограничники нанесли удар по российским оккупантам и их технике вблизи линии фронта. Для этого они использовали FPV-дроны.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в воскресенье, 8 декабря.

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Аэроразведка пограничников заметила активность российских захватчиков. Она обнаружила технику, оккупантов и средства связи.

"А дальше — "горящий сюрприз" от FPV-дронов, который быстро решил все вопросы", — говорится в сообщении.

Напомним, Силы обороны Украины продвинулись в Курской области, захватив несколько населенных пунктов вблизи Суджи.

Также недавно украинские операторы дронов впервые поразили северокорейский противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4 в Харьковской области.