Окупанти атакували позиції Сил оборони в Часовому Яру та Торецьку

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Російські окупанти атакували позиції Сил оборони України в Часовому Яру та Торецьку. Внаслідок цього деякі з них були зруйновані.

Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" у Telegram у середу, 1 січня.

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"Під покровом туману та із застосуванням димових гранат противник атакував позиції Сил оборони в Часовому Яру та Торецьку — на Краматорському та Торецькому напрямках. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані", — йдеться у повідомленні.

Протягом минулої доби основні атакувальні зусилля ворога були зосереджені на Покровському напрямку.

Ворожі штурмові групи здійснили спроби прориву українських бойових позицій у районах Зеленого Поля, Миролюбівки, Воздвиженки, Даченського, Лисівки, Нововасилівки, Солоного, Піщаного, Шевченка та Вовкового. Бої тривають, противник намагається скористатися чисельною перевагою та розвинути наступальні дії.

Крім того, окупанти безуспішно намагалися проводити штурмові дії у Вовчанську та в районі Лозової, а також Загризового. А в районі Нової Кругляківки бійці ЗСУ пошкодили танк та ББМ Росії.

На Лиманському напрямку тривають інтенсивні бойові дії. Ворог атакував позиції Сил оборони, однак противника відбито.

Загарбники не полишають спроб покращити тактичне положення в районі Білогорівки.

"Найбільшу активність на Курахівському напрямку штурмові групи противника проявляли в районах Петропавлівки, Дачного, Українки, Шевченка та в міській забудові Курахового. Окупанти продовжують накопичувати сили для подальших атак", — йдеться у повідомленні.

А на Времівському напрямку ЗСУ відбивали атаки противника в районах Костянтинопольського, Розливу, Времівки та Великої Новосілки.

Допис ОСУВ "Хортиця". Фото: скриншот

Допис ОСУВ "Хортиця". Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом доби 31 грудня російські окупанти здійснили близько 200 атак на позиції українських військових.

Також за останню добу Сили оборони ліквідували 1 250 російських загарбників.