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В Донецкой области оккупанты разрушили некоторые позиции ВСУ

1 января 2025 12:26
Аркадий Пастула - Редактор
Оккупанты атаковали позиции Сил обороны в Часовом Яру и Торецке
Российский оккупант. Фото: росСМИ
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты атаковали позиции Сил обороны Украины в Часовом Яру и Торецке. Вследствие этого некоторые из них были разрушены.

Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" в Telegram в среду, 1 января.

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"Под покровом тумана и с применением дымовых гранат противник атаковал позиции Сил обороны в Часовом Яру и Торецке — на Краматорском и Торецком направлениях. В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены", — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки основные атакующие усилия врага были сосредоточены на Покровском направлении. 

Вражеские штурмовые группы предприняли попытки прорыва украинских боевых позиций в районах Зеленого Поля, Миролюбовки, Воздвиженки, Даченского, Лисовки, Нововасильевки, Соленого, Песчаного, Шевченко и Волкового. Бои продолжаются, противник пытается воспользоваться численным преимуществом и развить наступательные действия.

Кроме того, оккупанты безуспешно пытались проводить штурмовые действия в Волчанске и в районе Лозовой, а также Загрызово. А в районе Новой Кругляковки бойцы ВСУ повредили танк и ББМ России.

На Лиманском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Враг атаковал позиции Сил обороны, однако противник отбит.

Захватчики не оставляют попыток улучшить тактическое положение в районе Белогоровки.

"Наибольшую активность на Кураховском направлении штурмовые группы противника проявляли в районах Петропавловки, Дачного, Украинки, Шевченко и в городской застройке Курахово. Оккупанты продолжают накапливать силы для дальнейших атак", — говорится в сообщении.

А на Времовском направлении ВСУ отбивали атаки противника в районах Константинопольского, Разлива, Времовки и Большой Новоселки.

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Пост ОСУВ "Хортица". Фото: скриншот
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Пост ОСУВ "Хортица". Фото: скриншот

Напомним, в течение суток 31 декабря российские оккупанты совершили около 200 атак на позиции украинских военных. 

Также за последние сутки Силы обороны ликвидировали 1 250 российских захватчиков.

война ВСУ Украина Донецкая область оккупанты

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