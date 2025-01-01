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Мінус гелікоптер і купа техніки — втрати ворога за останню добу

1 січня 2025 10:05
Карина Приходько - Редактор
Втрати ворога 1 січня — ЗСУ знищили понад тисячу окупантів
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Maksym Kishka
Карина Приходько - Редактор

Сили оборони упродовж останньої доби знищили на фронті 1 250 окупантів. Крім того, російська армія втратила танки, бойові броньовані машини та гелікоптер.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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Втрати окупантів станом на 1 січня

Загальні втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення та станом на 1 січня 2025 року такі:

  • особового складу — близько 790 800 (+1250) осіб;
  • танків — 9 672 (+4) од.,
  • бойових броньованих машин  — 20 043 (+13) од.,
  • артилерійських систем — 21 532 (+4) од.,
  • РСЗВ  — 1 256 (+0) од.,
  • засобів ППО — 1 032 (+0) од.,
  • літаків — 369 (+0) од.,
  • гелікоптерів — 330 (+1) од.,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 21 131 (+50) од.,
  • крилатих ракет — 3 003 (+0) од.,
  • кораблів /катерів — 28 (+0) од.,
  • підводних човнів — 1 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 32 675 (+49) од.,
  • спеціальної техніки — 3 672 (+1) од.
втрати ворога 1 січня
Втрати окупантів на 1 січня 2025 року. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, 31 грудня, безпілотники атакували нафтобазу в місті Ярцево Смоленської області. На об’єкті спалахнула масштабна пожежа.

Раніше ми писали, що Сили оборони  завдали потужного удару по складу з ударними іранськими дронами Shahed, який розташований в Орловській області.

ЗСУ військова техніка війна в Україні фронт втрати окупантів

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