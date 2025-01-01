Втрати ворога 1 січня — ЗСУ знищили понад тисячу окупантів

Мінус гелікоптер і купа техніки — втрати ворога за останню добу
Сили оборони упродовж останньої доби знищили на фронті 1 250 окупантів. Крім того, російська армія втратила танки, бойові броньовані машини та гелікоптер.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати окупантів станом на 1 січня
Загальні втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення та станом на 1 січня 2025 року такі:
- особового складу — близько 790 800 (+1250) осіб;
- танків — 9 672 (+4) од.,
- бойових броньованих машин — 20 043 (+13) од.,
- артилерійських систем — 21 532 (+4) од.,
- РСЗВ — 1 256 (+0) од.,
- засобів ППО — 1 032 (+0) од.,
- літаків — 369 (+0) од.,
- гелікоптерів — 330 (+1) од.,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 21 131 (+50) од.,
- крилатих ракет — 3 003 (+0) од.,
- кораблів /катерів — 28 (+0) од.,
- підводних човнів — 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 32 675 (+49) од.,
- спеціальної техніки — 3 672 (+1) од.
Нагадаємо, 31 грудня, безпілотники атакували нафтобазу в місті Ярцево Смоленської області. На об’єкті спалахнула масштабна пожежа.
Раніше ми писали, що Сили оборони завдали потужного удару по складу з ударними іранськими дронами Shahed, який розташований в Орловській області.
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