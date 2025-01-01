Потери врага 1 января — ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов

Минус вертолет и куча техники — потери врага за последние сутки
Силы обороны за последние сутки уничтожили на фронте 1 250 оккупантов. Кроме того, российская армия потеряла танки, боевые бронированные машины и вертолет.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Потери оккупантов по состоянию на 1 января
Общие потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения и по состоянию на 1 января 2025 следующие:
- личного состава — около 790 800 (+1250) человек;
- танков — 9 672 (+4) ед.
- боевых бронированных машин — 20 043 (+13) ед.
- артиллерийских систем — 21 532 (+4) ед.
- РСЗО — 1 256 (+0) ед.
- средств ПВО — 1032 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед.
- вертолетов — 330 (+1) ед.
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 21 131 (+50) ед.
- крылатых ракет — 3 003 (+0) ед.
- кораблей /катеров — 28 (+0) ед.
- подводных лодок — 1 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 32 675 (+49) ед,
- специальной техники — 3 672 (+1) ед.
Напомним, 31 декабря беспилотники атаковали нефтебазу в городе Ярцево Смоленской области. На объекте загорелся масштабный пожар.
Ранее мы писали, что Силы обороны нанесли мощный удар по складу с ударными иранскими дронами Shahed, расположенным в Орловской области.
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