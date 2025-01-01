Потери врага 1 января — ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Maksym Kishka

Силы обороны за последние сутки уничтожили на фронте 1 250 оккупантов. Кроме того, российская армия потеряла танки, боевые бронированные машины и вертолет.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Потери оккупантов по состоянию на 1 января

Общие потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения и по состоянию на 1 января 2025 следующие:

личного состава — около 790 800 (+1250) человек;

танков — 9 672 (+4) ед.

боевых бронированных машин — 20 043 (+13) ед.

артиллерийских систем — 21 532 (+4) ед.

РСЗО — 1 256 (+0) ед.

средств ПВО — 1032 (+0) ед,

самолетов — 369 (+0) ед.

вертолетов — 330 (+1) ед.

БпЛА оперативно-тактического уровня — 21 131 (+50) ед.

крылатых ракет — 3 003 (+0) ед.

кораблей /катеров — 28 (+0) ед.

подводных лодок — 1 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 32 675 (+49) ед,

специальной техники — 3 672 (+1) ед.

Потери оккупантов на 1 января 2025 года. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, 31 декабря беспилотники атаковали нефтебазу в городе Ярцево Смоленской области. На объекте загорелся масштабный пожар.

Ранее мы писали, что Силы обороны нанесли мощный удар по складу с ударными иранскими дронами Shahed, расположенным в Орловской области.