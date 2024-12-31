Повітряні сили ЗСУ підбили підсумки 2024 року — скільки ракет вдалося збити

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У Повітряних силах Збройних сил України підбили підсумки бойової роботи протягом 2024 року. Загалом вдалося збити понад 1 300 ракет різних типів.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram у вівторок, 31 грудня.

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Бойова робота Повітряних сил ЗСУ

Протягом року російські окупанти застосували по об’єктах критичної інфраструктури України значно більше ракет та ударних БпЛА, ніж торік. У Повітряних силах зазначають, що з'явилася велика кількість безпілотників, що імітують "шахеди".

Також літаки противника запустили по прифронтових територіях десятки тисяч керованих авіабомб.

Крім того, загарбники наростили як виробництво, так і застосування по Україні балістичних ракет, включаючи північнокорейські KN-23.

У 2024 році сили ППО знищили:

понад 1 300 ракет різних типів;

11 200 ударних безпілотників;

3 200 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня;

40 літаків;

шість вертольотів.

"Авіація Повітряних Сил протягом року виконала понад 20 000 літаковильотів, майже 9 000 із них — на бойове застосування західних засобів ураження! На різних напрямках фронту воїни Повітряних Сил мужньо та героїчно захищають українську землю пліч-о-пліч із побратимами із Сухопутних військ, ДШВ та морської піхоти", — йдеться у повідомленні.

Привітання від Повітряних сил ЗСУ. Фото: t.me/kpszsu

У Повітряних силах наголосили, що майже три роки повномасштабної війни бійці стримують російське вторгнення. Там зазначають, що Україна все ще потребує максимальної підтримки заходу, постачання озброєння, засобів ППО та сучасних багатоцільових літаків.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Греція передасть Україні 24 ракети для кораблів Sea Sparrow, які будуть використані для зміцнення української ППО.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ показали, як захисник збив з ПЗРК "Ігла" ворожу крилату ракету.