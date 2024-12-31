Воздушные силы ВСУ подвели итоги 2024 года — сколько ракет удалось сбить

Успешная работа ПВО — в Воздушных силах подвели итоги года
В Воздушных силах Вооруженных сил Украины подвели итоги боевой работы в течение 2024 года. В целом удалось сбить более 1 300 ракет различных типов.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram во вторник, 31 декабря.
Боевая работа Воздушных сил ВСУ
В течение года российские оккупанты применили по объектам критической инфраструктуры Украины значительно больше ракет и ударных БпЛА, чем в прошлом году. В Воздушных силах отмечают, что появилось большое количество беспилотников, имитирующих "шахеды".
Также самолеты противника запустили по прифронтовым территориям десятки тысяч управляемых авиабомб.
Кроме того, захватчики нарастили как производство, так и применение по Украине баллистических ракет, включая северокорейские KN-23.
В 2024 году силы ПВО уничтожили:
- больше 1 300 ракет различных типов;
- 11 200 ударных беспилотников;
- 3 200 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня;
- 40 самолетов;
- шесть вертолетов.
"Авиация Воздушных Сил в течение года выполнила более 20 000 самолетовылетов, почти 9 000 из них — на боевое применение западных средств поражения! На разных направлениях фронта воины Воздушных Сил мужественно и героически защищают украинскую землю бок о бок с собратьями из Сухопутных войск, ДШВ и морской пехоты", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах отметили, что почти три года полномасштабной войны бойцы сдерживают российское вторжение. Там отмечают, что Украина все еще нуждается в максимальной поддержке запада, поставках вооружения, средств ПВО и современных многоцелевых самолетов.
Напомним, Греция передаст Украине 24 ракеты для кораблей Sea Sparrow, которые будут использованы для укрепления украинской ПВО.
Ранее в Воздушных силах ВСУ показали, как защитник сбил из ПЗРК "Игла" вражескую крылатую ракету.
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