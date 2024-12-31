Воздушные силы ВСУ подвели итоги 2024 года — сколько ракет удалось сбить

Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины подвели итоги боевой работы в течение 2024 года. В целом удалось сбить более 1 300 ракет различных типов.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram во вторник, 31 декабря.

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Боевая работа Воздушных сил ВСУ

В течение года российские оккупанты применили по объектам критической инфраструктуры Украины значительно больше ракет и ударных БпЛА, чем в прошлом году. В Воздушных силах отмечают, что появилось большое количество беспилотников, имитирующих "шахеды".

Также самолеты противника запустили по прифронтовым территориям десятки тысяч управляемых авиабомб.

Кроме того, захватчики нарастили как производство, так и применение по Украине баллистических ракет, включая северокорейские KN-23.

В 2024 году силы ПВО уничтожили:

больше 1 300 ракет различных типов;

11 200 ударных беспилотников;

3 200 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня;

40 самолетов;

шесть вертолетов.

"Авиация Воздушных Сил в течение года выполнила более 20 000 самолетовылетов, почти 9 000 из них — на боевое применение западных средств поражения! На разных направлениях фронта воины Воздушных Сил мужественно и героически защищают украинскую землю бок о бок с собратьями из Сухопутных войск, ДШВ и морской пехоты", — говорится в сообщении.

Поздравление от Воздушных сил ВСУ. Фото: t.me/kpszsu

В Воздушных силах отметили, что почти три года полномасштабной войны бойцы сдерживают российское вторжение. Там отмечают, что Украина все еще нуждается в максимальной поддержке запада, поставках вооружения, средств ПВО и современных многоцелевых самолетов.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, Греция передаст Украине 24 ракеты для кораблей Sea Sparrow, которые будут использованы для укрепления украинской ПВО.

Ранее в Воздушных силах ВСУ показали, как защитник сбил из ПЗРК "Игла" вражескую крылатую ракету.