Російський обстріл Дніпра 1 грудня — кількість загиблих зросла

Наслідки російського обстрілу Дніпра 1 грудня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу у понеділок, 1 грудня. Наразі відомо про чотирьох жертв.

Про це повідомляють очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко та глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Російський обстріл Дніпра 1 грудня

"У Дніпрі вже четверо загиблих. Щирі співчуття рідним", — зазначив Гайваненко.

Наслідки російського обстрілу Дніпра 1 грудня. Фото: прокуратура України

Наслідки російського обстрілу Дніпра. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Загиблий внаслідок обстрілу. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Комунальні служби. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Крім того, ще 22 людини отримали поранення. Наразі їм надають медичну допомогу.

Обстріл Дніпра 1 грудня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілу Дніпра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Удар Росії по Дніпру 1 грудня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Лукашук повідомив, що російська балістика пошкодила СТО та підприємство. Наразі на місці обстрілу працюють усі служби.

Дописи Лукашука та Гайваненка. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку у Дніпрі лунали потужні вибухи. Російські окупанти атакували місто балістикою.

Згодом Гайваненко повідомив, що рятувальна операція триває. На місці працюють всі необхідні служби.