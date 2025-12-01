Відео
Головна Армія У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу — фото

У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу — фото

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 13:28
Російський обстріл Дніпра 1 грудня — кількість загиблих зросла
Наслідки російського обстрілу Дніпра 1 грудня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу у понеділок, 1 грудня. Наразі відомо про чотирьох жертв.

Про це повідомляють очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко та глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.

Читайте також:

Російський обстріл Дніпра 1 грудня

"У Дніпрі вже четверо загиблих. Щирі співчуття рідним", — зазначив Гайваненко.

Російський обстріл Дніпра 1 грудня
Наслідки російського обстрілу Дніпра 1 грудня. Фото: прокуратура України 
Наслідки російського обстрілу Дніпра 1 грудня
Наслідки російського обстрілу Дніпра. Фото: t.me/mykola_lukashuk
Удар Росії по Дніпру
Загиблий внаслідок обстрілу. Фото: t.me/mykola_lukashuk
Удар Росії по Дніпру 1 грудня
Комунальні служби. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Крім того, ще 22 людини отримали поранення. Наразі їм надають медичну допомогу.

Рятувальники в Дніпрі
Обстріл Дніпра 1 грудня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака РФ на Дніпро 1 грудня
Наслідки обстрілу Дніпра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Обстріл Дніпра 1 грудня
Удар Росії по Дніпру 1 грудня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Лукашук повідомив, що російська балістика пошкодила СТО та підприємство. Наразі на місці обстрілу працюють усі служби.

Дописи Лукашука та Гайваненка. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку у Дніпрі лунали потужні вибухи. Російські окупанти атакували місто балістикою.

Згодом Гайваненко повідомив, що рятувальна операція триває. На місці працюють всі необхідні служби.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
