Російський обстріл Дніпра 1 грудня — кількість загиблих зросла

У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу — фото
У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу у понеділок, 1 грудня. Наразі відомо про чотирьох жертв.
Про це повідомляють очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко та глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.
Російський обстріл Дніпра 1 грудня
"У Дніпрі вже четверо загиблих. Щирі співчуття рідним", — зазначив Гайваненко.
Крім того, ще 22 людини отримали поранення. Наразі їм надають медичну допомогу.
Лукашук повідомив, що російська балістика пошкодила СТО та підприємство. Наразі на місці обстрілу працюють усі служби.
Нагадаємо, зранку у Дніпрі лунали потужні вибухи. Російські окупанти атакували місто балістикою.
Згодом Гайваненко повідомив, що рятувальна операція триває. На місці працюють всі необхідні служби.
