Вибухи в Дніпрі зранку 1 грудня — яка загроза

У Дніпрі пролунали потужні вибухи — що відомо
Вибухи у Дніпрі пролунали зранку, 1 грудня. Наразі повітряну тривогу оголошено в Сумській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Луганській та частині Чернігівської областях.
Про це повідомляє "Суспільне".
Вибухи в Дніпрі 1 грудня
"У Дніпрі чутно звуки вибуху", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Таганрогу. Згодом стало відомо про ціль у напрямку Дніпра.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у ніч проти 1 грудня російські окупанти атакували Україну дронами. Зафіксовано влучання на девʼяти локаціях.
Зокрема, під ударом російських загарбників опинилася Чернігівська область. Зокрема, ворог вдарив по енергообʼєкту.
Читайте Новини.LIVE!