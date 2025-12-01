Вибухи в Дніпрі зранку 1 грудня — яка загроза

Дим внаслідок вибуху. Фото ілюстративне: REUTERS/Alina Smutko

Вибухи у Дніпрі пролунали зранку, 1 грудня. Наразі повітряну тривогу оголошено в Сумській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Луганській та частині Чернігівської областях.

Про це повідомляє "Суспільне".

Реклама

Читайте також:

Вибухи в Дніпрі 1 грудня

"У Дніпрі чутно звуки вибуху", — йдеться у повідомленні.

Реклама

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Таганрогу. Згодом стало відомо про ціль у напрямку Дніпра.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Реклама

Карта повітряних тривог станом на 10:20. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч проти 1 грудня російські окупанти атакували Україну дронами. Зафіксовано влучання на девʼяти локаціях.

Зокрема, під ударом російських загарбників опинилася Чернігівська область. Зокрема, ворог вдарив по енергообʼєкту.