Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У Дніпрі пролунали потужні вибухи — що відомо

У Дніпрі пролунали потужні вибухи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 10:19
Вибухи в Дніпрі зранку 1 грудня — яка загроза
Дим внаслідок вибуху. Фото ілюстративне: REUTERS/Alina Smutko

Вибухи у Дніпрі пролунали зранку, 1 грудня. Наразі повітряну тривогу оголошено в Сумській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Луганській та частині Чернігівської областях.

Про це повідомляє "Суспільне".

Реклама
Читайте також:

Вибухи в Дніпрі 1 грудня

"У Дніпрі чутно звуки вибуху", — йдеться у повідомленні.

Реклама
null
Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Таганрогу. Згодом стало відомо про ціль у напрямку Дніпра.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Реклама
Карта повітряних тривог 1 грудня
Карта повітряних тривог станом на 10:20. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч проти 1 грудня російські окупанти атакували Україну дронами. Зафіксовано влучання на девʼяти локаціях.

Зокрема, під ударом російських загарбників опинилася Чернігівська область. Зокрема, ворог вдарив по енергообʼєкту.

війна вибух Україна обстріли окупанти повітряна тривога
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації