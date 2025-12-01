Взрывы в Днепре утром 1 декабря — какая угроза

В Днепре прогремели мощные взрывы — что известно
Взрывы в Днепре прогремели утром, 1 декабря. Сейчас воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской и части Черниговской областях.
Об этом сообщает "Суспільне".
Взрывы в Днепре 1 декабря
"В Днепре слышны звуки взрыва", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Таганрога. Впоследствии стало известно о цели в направлении Днепра.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, в ночь на 1 декабря российские оккупанты атаковали Украину дронами. Зафиксировано попадание на девяти локациях.
В частности, под ударом российских захватчиков оказалась Черниговская область. В частности, враг ударил по энергообъекту.
