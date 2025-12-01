Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Днепре прогремели мощные взрывы — что известно

В Днепре прогремели мощные взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 10:19
Взрывы в Днепре утром 1 декабря — какая угроза
Дым в результате взрыва. Фото иллюстративное: REUTERS/Alina Smutko

Взрывы в Днепре прогремели утром, 1 декабря. Сейчас воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской и части Черниговской областях.

Об этом сообщает "Суспільне".

Реклама
Читайте также:

Взрывы в Днепре 1 декабря

"В Днепре слышны звуки взрыва", — говорится в сообщении.

null
Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Таганрога. Впоследствии стало известно о цели в направлении Днепра.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта повітряних тривог 1 грудня
Карта воздушных тревог по состоянию на 10:20. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 1 декабря российские оккупанты атаковали Украину дронами. Зафиксировано попадание на девяти локациях.

В частности, под ударом российских захватчиков оказалась Черниговская область. В частности, враг ударил по энергообъекту.

война взрыв Украина обстрелы оккупанты воздушная тревога
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации