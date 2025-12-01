Ночная атака оккупантов 1 декабря — сколько дронов сбило ПВО Украины

Россия снова атаковала Украину дронами — как отработала ПВО
Российские оккупанты в ночь на 1 декабря снова атаковали Украину дронами. Всего зафиксировано попадание 26 ударных беспилотников на девяти локациях.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.
Ночная атака оккупантов 1 декабря
Захватчики атаковали 89 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и других типов. Противник запускал БпЛА с таких направлений:
- Курск;
- Орел;
- Миллерово;
- Приморско-Ахтарск — РФ;
- Чауда — ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение оккупантов отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 1 декабря российские оккупанты атаковали Одесскую область. Огонь вспыхнул в двух отдельно стоящих зданиях.
А 30 ноября захватчики атаковали энергоинфраструктуру Сумской области. В результате обстрелов произошли перебои со светом и водой.
