Ночная атака оккупантов 1 декабря — сколько дронов сбило ПВО Украины

ПВО Украины. Фото: 108 бригада сил ТрО

Российские оккупанты в ночь на 1 декабря снова атаковали Украину дронами. Всего зафиксировано попадание 26 ударных беспилотников на девяти локациях.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Ночная атака оккупантов 1 декабря

Захватчики атаковали 89 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и других типов. Противник запускал БпЛА с таких направлений:

Курск;

Орел;

Миллерово;

Приморско-Ахтарск — РФ;

Чауда — ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение оккупантов отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Количество сбитых и подавленных дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 1 декабря российские оккупанты атаковали Одесскую область. Огонь вспыхнул в двух отдельно стоящих зданиях.

А 30 ноября захватчики атаковали энергоинфраструктуру Сумской области. В результате обстрелов произошли перебои со светом и водой.