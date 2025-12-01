Нічна атака окупантів 1 грудня — скільки дронів збила ППО України

ППО України. Фото: 108 бригада сил ТрО

Російські окупанти у ніч проти 1 грудня знову атакували Україну дронами. Загалом зафіксовано влучання 26 ударних безпілотників на девʼяти локаціях.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Нічна атака окупантів 1 грудня

Загарбники атакували 89 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" та інших типів. Противник запускав БпЛА з таких напрямків:

Курськ;

Орел;

Міллерово;

Приморсько-Ахтарськ — РФ;

Чауда — ТОТ АР Крим.

Повітряний напад окупантів відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Кількість збитих і подавлених дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 1 грудня російські окупанти атакували Одещину. Вогонь спалахнув у двох окремо розташованих будівлях.

А 30 листопада загарбники атакували енергоінфраструктуру Сумської області. Внаслідок обстрілу сталися перебої зі світлом та водою.