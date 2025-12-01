Нічна атака окупантів 1 грудня — скільки дронів збила ППО України

Росія знову атакувала Україну дронами — як відпрацювала ППО
Російські окупанти у ніч проти 1 грудня знову атакували Україну дронами. Загалом зафіксовано влучання 26 ударних безпілотників на девʼяти локаціях.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.
Нічна атака окупантів 1 грудня
Загарбники атакували 89 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" та інших типів. Противник запускав БпЛА з таких напрямків:
- Курськ;
- Орел;
- Міллерово;
- Приморсько-Ахтарськ — РФ;
- Чауда — ТОТ АР Крим.
Повітряний напад окупантів відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 1 грудня російські окупанти атакували Одещину. Вогонь спалахнув у двох окремо розташованих будівлях.
А 30 листопада загарбники атакували енергоінфраструктуру Сумської області. Внаслідок обстрілу сталися перебої зі світлом та водою.
