Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Росія знову атакувала Україну дронами — як відпрацювала ППО

Росія знову атакувала Україну дронами — як відпрацювала ППО

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 09:55
Нічна атака окупантів 1 грудня — скільки дронів збила ППО України
ППО України. Фото: 108 бригада сил ТрО

Російські окупанти у ніч проти 1 грудня знову атакували Україну дронами. Загалом зафіксовано влучання 26 ударних безпілотників на девʼяти локаціях.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Нічна атака окупантів 1 грудня

Загарбники атакували 89 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" та інших типів. Противник запускав БпЛА з таких напрямків:

Реклама
  • Курськ;
  • Орел;
  • Міллерово;
  • Приморсько-Ахтарськ — РФ;
  • Чауда — ТОТ АР Крим.

Повітряний напад окупантів відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нічна атака окупантів на Україну 1 грудня
Кількість збитих і подавлених дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.

Реклама
null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 1 грудня російські окупанти атакували Одещину. Вогонь спалахнув у двох окремо розташованих будівлях. 

А 30 листопада загарбники атакували енергоінфраструктуру Сумської області. Внаслідок обстрілу сталися перебої зі світлом та водою.

війна Україна обстріли дрони Росія Повітряні Сили ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації