Россия 1 декабря атаковала Черниговщину — есть попадание в объект энергетики

Российские оккупанты в ночь на 1 декабря атаковали Черниговскую область. В частности, зафиксировано попадание дрона по объекту энергетической инфраструктуры в Мене.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

Обстрел Черниговщины 1 декабря

"Было попадание вражеского БпЛА по объекту энергетической инфраструктуры в Мене. Есть разрушения. Ранения получила 38-летняя женщина. Сейчас она находится в местной больнице, в хирургии. Состояние стабильное", — рассказал Чаус.

Обстрел Черниговской области. Фото: Нацполиция

Спасатель ликвидирует последствия обстрела. Фото: ГСЧС

Кроме того, ударный дрон попал по дому в селе Деснянской громаде. В результате обстрела полностью уничтожен дом и две легковушки. Обломочные ранения получила 38-летняя местная жительница, которая сейчас находится под наблюдением врачей.

Пожар в результате российского обстрела Черниговщины. Фото: Нацполиция

Российский обстрел Черниговщины 1 декабря. Фото: ГСЧС

Чаус сообщил, что за прошедшие сутки произошло 38 обстрелов. В целом раздавалось 57 взрывов.

Пост Чауса. Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики 1 декабря атаковали Украину дронами. Оккупанты запускали 89 беспилотников.

В частности, под атакой России оказалась Одесская область. В результате обстрелов произошло два пожара в зданиях.