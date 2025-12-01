Россия 1 декабря атаковала Черниговщину — есть попадание в объект энергетики

Оккупанты атаковали энергообъект на Черниговщине — последствия
Российские оккупанты в ночь на 1 декабря атаковали Черниговскую область. В частности, зафиксировано попадание дрона по объекту энергетической инфраструктуры в Мене.
Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.
Обстрел Черниговщины 1 декабря
"Было попадание вражеского БпЛА по объекту энергетической инфраструктуры в Мене. Есть разрушения. Ранения получила 38-летняя женщина. Сейчас она находится в местной больнице, в хирургии. Состояние стабильное", — рассказал Чаус.
Кроме того, ударный дрон попал по дому в селе Деснянской громаде. В результате обстрела полностью уничтожен дом и две легковушки. Обломочные ранения получила 38-летняя местная жительница, которая сейчас находится под наблюдением врачей.
Чаус сообщил, что за прошедшие сутки произошло 38 обстрелов. В целом раздавалось 57 взрывов.
Напомним, российские захватчики 1 декабря атаковали Украину дронами. Оккупанты запускали 89 беспилотников.
В частности, под атакой России оказалась Одесская область. В результате обстрелов произошло два пожара в зданиях.
Читайте Новини.LIVE!