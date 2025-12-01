Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Оккупанты атаковали энергообъект на Черниговщине — последствия

Оккупанты атаковали энергообъект на Черниговщине — последствия

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 10:29
Россия 1 декабря атаковала Черниговщину — есть попадание в объект энергетики
Спасатели ликвидируют последствия обстрела. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 1 декабря атаковали Черниговскую область. В частности, зафиксировано попадание дрона по объекту энергетической инфраструктуры в Мене.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Обстрел Черниговщины 1 декабря

"Было попадание вражеского БпЛА по объекту энергетической инфраструктуры в Мене. Есть разрушения. Ранения получила 38-летняя женщина. Сейчас она находится в местной больнице, в хирургии. Состояние стабильное", — рассказал Чаус.

Обстріл Чернігівщини 1 грудня
Обстрел Черниговской области. Фото: Нацполиция
Російський обстріл Чернігівщини 1 грудня
Спасатель ликвидирует последствия обстрела. Фото: ГСЧС

Кроме того, ударный дрон попал по дому в селе Деснянской громаде. В результате обстрела полностью уничтожен дом и две легковушки. Обломочные ранения получила 38-летняя местная жительница, которая сейчас находится под наблюдением врачей.

Атака Росії на Чернігівську область 1 грудня
Пожар в результате российского обстрела Черниговщины. Фото: Нацполиция
Пожежа в Чернігівській області
Российский обстрел Черниговщины 1 декабря. Фото: ГСЧС

Чаус сообщил, что за прошедшие сутки произошло 38 обстрелов. В целом раздавалось 57 взрывов.

null
Пост Чауса. Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики 1 декабря атаковали Украину дронами. Оккупанты запускали 89 беспилотников.

В частности, под атакой России оказалась Одесская область. В результате обстрелов произошло два пожара в зданиях.

война электроэнергия Черниговская область обстрелы энергосистема
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации