Росія 1 грудня атакувала Чернігівщину — є влучання в обʼєкт енергетики

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 1 грудня атакували Чернігівську область. Зокрема, зафіксовано влучання дрона по обʼєкту енергетичної інфраструктури в Мені.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус у Telegram.

Обстріл Чернігівщини 1 грудня

"Було влучання ворожого БпЛА по обʼєкту енергетичної інфраструктури в Мені. Є руйнування. Поранень зазнала 38-річна жінка. Зараз вона перебуває в місцевій лікарні, у хірургії. Стан стабільний", — розповів Чаус.

Обстріл Чернігівської області. Фото: Нацполіція

Рятувальник ліквідовує наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Крім того, ударний дрон поцілив по будинку в селі Деснянської громади. Внаслідок обстрілу повністю знищено будинок та два легковики. Уламкових поранень зазнала 38-річна місцева жителька, яка наразі перебуває під наглядом лікарів.

Пожежа внаслідок російського обстрілу Чернігівщини. Фото: Нацполіція

Російський обстріл Чернігівщини 1 грудня. Фото: ДСНС

Чаус повідомив, що упродовж минулої доби сталося 38 обстрілів. Загалом лунало 57 вибухів.

Допис Чауса. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські загарбники 1 грудня атакували Україну дронами. Окупанти запускали 89 безпілотників.

Зокрема, під атакою Росії опинилася Одещина. Внаслідок обстрілу сталося дві пожежі в будівлях.