Росія 1 грудня атакувала Чернігівщину — є влучання в обʼєкт енергетики

Окупанти атакували енергообʼєкт на Чернігівщині — які наслідки
Російські окупанти у ніч проти 1 грудня атакували Чернігівську область. Зокрема, зафіксовано влучання дрона по обʼєкту енергетичної інфраструктури в Мені.
Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус у Telegram.
Обстріл Чернігівщини 1 грудня
"Було влучання ворожого БпЛА по обʼєкту енергетичної інфраструктури в Мені. Є руйнування. Поранень зазнала 38-річна жінка. Зараз вона перебуває в місцевій лікарні, у хірургії. Стан стабільний", — розповів Чаус.
Крім того, ударний дрон поцілив по будинку в селі Деснянської громади. Внаслідок обстрілу повністю знищено будинок та два легковики. Уламкових поранень зазнала 38-річна місцева жителька, яка наразі перебуває під наглядом лікарів.
Чаус повідомив, що упродовж минулої доби сталося 38 обстрілів. Загалом лунало 57 вибухів.
Нагадаємо, російські загарбники 1 грудня атакували Україну дронами. Окупанти запускали 89 безпілотників.
Зокрема, під атакою Росії опинилася Одещина. Внаслідок обстрілу сталося дві пожежі в будівлях.
