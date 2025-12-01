Видео
Главная Армия В Днепре возросло число погибших в результате обстрела — фото

В Днепре возросло число погибших в результате обстрела — фото

Ua en ru
Дата публикации 1 декабря 2025 13:28
Российские обстрелы Днепра 1 декабря — количество погибших возросло
Последствия российского обстрела Днепра 1 декабря. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В Днепре возросло количество погибших в результате российского обстрела в понедельник, 1 декабря. Сейчас известно о четырех жертвах.

Об этом сообщают глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram.

Читайте также:

Российский обстрел Днепра 1 декабря

"В Днепре уже четверо погибших. Искренние соболезнования родным", — отметил Гайваненко.

Російський обстріл Дніпра 1 грудня
Последствия российского обстрела Днепра 1 декабря. Фото: прокуратура Украины
Наслідки російського обстрілу Дніпра 1 грудня
Последствия российского обстрела Днепра. Фото: t.me/mykola_lukashuk
Удар Росії по Дніпру
Погибший в результате обстрела. Фото: t.me/mykola_lukashuk
Удар Росії по Дніпру 1 грудня
Коммунальные службы. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Кроме того, еще 22 человека получили ранения. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Рятувальники в Дніпрі
Обстрел Днепра 1 декабря. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака РФ на Дніпро 1 грудня
Последствия обстрела Днепра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Обстріл Дніпра 1 грудня
Удар России по Днепру 1 декабря. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Лукашук сообщил, что российская баллистика повредила СТО и предприятие. Сейчас на месте обстрела работают все службы.

null
Посты Лукашука и Гайваненко. Фото: скриншот

Напомним, утром в Днепре раздавались мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали город баллистикой.

Впоследствии Гайваненко сообщил, что спасательная операция продолжается. На месте работают все необходимые службы.

война убийство Днепр Днепропетровская область обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
