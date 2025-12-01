Российские обстрелы Днепра 1 декабря — количество погибших возросло

Последствия российского обстрела Днепра 1 декабря. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В Днепре возросло количество погибших в результате российского обстрела в понедельник, 1 декабря. Сейчас известно о четырех жертвах.

Об этом сообщают глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram.

"В Днепре уже четверо погибших. Искренние соболезнования родным", — отметил Гайваненко.

Последствия российского обстрела Днепра 1 декабря. Фото: прокуратура Украины

Последствия российского обстрела Днепра. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Погибший в результате обстрела. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Коммунальные службы. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Кроме того, еще 22 человека получили ранения. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Обстрел Днепра 1 декабря. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрела Днепра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Удар России по Днепру 1 декабря. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Лукашук сообщил, что российская баллистика повредила СТО и предприятие. Сейчас на месте обстрела работают все службы.

Посты Лукашука и Гайваненко. Фото: скриншот

Напомним, утром в Днепре раздавались мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали город баллистикой.

Впоследствии Гайваненко сообщил, что спасательная операция продолжается. На месте работают все необходимые службы.