Российские обстрелы Днепра 1 декабря — количество погибших возросло

В Днепре возросло число погибших в результате обстрела — фото
В Днепре возросло количество погибших в результате российского обстрела в понедельник, 1 декабря. Сейчас известно о четырех жертвах.
Об этом сообщают глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram.
Российский обстрел Днепра 1 декабря
"В Днепре уже четверо погибших. Искренние соболезнования родным", — отметил Гайваненко.
Кроме того, еще 22 человека получили ранения. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.
Лукашук сообщил, что российская баллистика повредила СТО и предприятие. Сейчас на месте обстрела работают все службы.
Напомним, утром в Днепре раздавались мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали город баллистикой.
Впоследствии Гайваненко сообщил, что спасательная операция продолжается. На месте работают все необходимые службы.
Читайте Новини.LIVE!