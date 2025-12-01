Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Удар по Днепру — оккупанты убили трех человек

Удар по Днепру — оккупанты убили трех человек

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 11:47
Российские обстрелы Днепра 1 декабря — оккупанты убили трех человек
Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты утром, 1 декабря, атаковали Днепр. В результате обстрелов есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

Реклама
Читайте также:

Российский обстрел Днепра 1 декабря

"Сегодня утром враг совершил ракетную атаку на Днепр. Известно, что три человека погибли. Есть пострадавшие, предварительно, восемь человек", — рассказал Гайваненко.

По его словам, спасательная операция продолжается. По предварительной информации, повреждены СТО и предприятие.

На месте российского обстрела работают все необходимые службы.

Напомним, 1 декабря в Днепре раздавались мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали баллистикой.

Кроме того, ночью российские захватчики обстреляли Черниговскую область. В частности, поврежден объект энергетики.

война убийство Днепр обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации