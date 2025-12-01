Российские обстрелы Днепра 1 декабря — оккупанты убили трех человек

Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты утром, 1 декабря, атаковали Днепр. В результате обстрелов есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

Реклама

Читайте также:

Российский обстрел Днепра 1 декабря

"Сегодня утром враг совершил ракетную атаку на Днепр. Известно, что три человека погибли. Есть пострадавшие, предварительно, восемь человек", — рассказал Гайваненко.

По его словам, спасательная операция продолжается. По предварительной информации, повреждены СТО и предприятие.

На месте российского обстрела работают все необходимые службы.

Напомним, 1 декабря в Днепре раздавались мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали баллистикой.

Кроме того, ночью российские захватчики обстреляли Черниговскую область. В частности, поврежден объект энергетики.