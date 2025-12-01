Російський обстріл Дніпра 1 грудня — окупанти вбили трьох людей

Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти зранку, 1 грудня, атакували Дніпро. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Російський обстріл Дніпра 1 грудня

"Сьогодні зранку ворог здійснив ракетну атаку на Дніпро. Наразі відомо, що троє людей загинули. Є постраждалі, попередньо, восьмеро людей", — розповів Гайваненко.

За його словами, рятувальна операція триває. За попередньою інформацією, пошкоджено СТО та підприємство.

На місці російського обстрілу працюють всі необхідні служби.

Нагадаємо, 1 грудня у Дніпрі лунали потужні вибухи. Російські окупанти атакували балістикою.

Крім того, вночі російські загарбники обстріляли Чернігівську область. Зокрема, пошкоджено обʼєкт енергетики.