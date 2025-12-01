Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Удар по Дніпру — окупанти вбили трьох людей

Удар по Дніпру — окупанти вбили трьох людей

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 11:47
Російський обстріл Дніпра 1 грудня — окупанти вбили трьох людей
Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти зранку, 1 грудня, атакували Дніпро. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Реклама
Читайте також:

Російський обстріл Дніпра 1 грудня

"Сьогодні зранку ворог здійснив ракетну атаку на Дніпро. Наразі відомо, що троє людей загинули. Є постраждалі, попередньо, восьмеро людей", — розповів Гайваненко.

За його словами, рятувальна операція триває. За попередньою інформацією, пошкоджено СТО та підприємство.

На місці російського обстрілу працюють всі необхідні служби.

Нагадаємо, 1 грудня у Дніпрі лунали потужні вибухи. Російські окупанти атакували балістикою.

Крім того, вночі російські загарбники обстріляли Чернігівську область. Зокрема, пошкоджено обʼєкт енергетики.

війна вбивство Дніпро обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації