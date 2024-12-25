Обстріл Дніпра 25 грудня — Лисак повідомив про загиблого

У Дніпрі загинула людина через російський обстріл
Російські окупанти у середу, 25 грудня, атакували Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілу загинула людина.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.
Обстріл Дніпропетровщини
Відомо, що російські загарбники атакували енергетичні об'єкти.
"Через ракетну атаку по енергетичних обʼєктах області загинула людина", — розповів Лисак.
Нагадаємо, вночі та зранку 25 грудня окупанти здійснили запуск ракет різних типів і ударних дронів по Україні. Повітряні цілі пройшли через кілька областей.
Також загарбники атакували теплоелектростанції України. Внаслідок обстрілу пошкоджено обладнання.
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