Обстріл Дніпра 25 грудня — Лисак повідомив про загиблого

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Дніпра 25 грудня. Фото: ДСНС

Російські окупанти у середу, 25 грудня, атакували Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілу загинула людина.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

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Відомо, що російські загарбники атакували енергетичні об'єкти.

"Через ракетну атаку по енергетичних обʼєктах області загинула людина", — розповів Лисак.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі та зранку 25 грудня окупанти здійснили запуск ракет різних типів і ударних дронів по Україні. Повітряні цілі пройшли через кілька областей.

Також загарбники атакували теплоелектростанції України. Внаслідок обстрілу пошкоджено обладнання.