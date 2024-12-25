Обстріл України 25 грудня — приблизний маршрут ракет

Рятувальники на місці удару росіян. Архівне фото: ДСНС

Російські війська вночі та вранці 25 грудня випустили по Україні ракети різних типів та ударні дрони. Повітряні цілі РФ пролітали через кілька областей, а атака була направлена на енергетичну систему.

Про це повідомив Telegram-канал "Тризуб" та опублікував приблизний маршрут ракет.

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Цієї ночі російські окупанти випустили по кількох областях України ракети "Кинджал", "Калібр", Х-101/555 та "шахеди". Вибухи лунали у Дніпрі, Кременчуці, Харкові та Бурштині.

Маршрут російських ракет 25 грудня. Фото: t.me/trzub_news

Зазначається, що ця мапа ґрунтується на офіційній інформації Повітряних сил та OSINT-джерел. Напрямки руху, які вказані на мапі, є офіційно оприлюдненими вищезгаданими джерелами.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що сьогодні загарбники знову спрямували свою атаку на енергетику.

"Оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження", — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що під час удару постраждали об'єкти водо-, тепло-, та газопостачання.

Скриншот допису Германа Галущенка

Нагадаємо, 25 грудня окупанти атакували теплоелектростанції України. Ворог серйозно пошкодив обладнання. Це була вже 13 масована атака на українську енергетику в 2024 році.

Внаслідок російської атаки було введено необхідні заходи обмеження споживання електроенергії для мінімізації негативних наслідків.