Росія 25 грудня знову атакувала українські ТЕС — що пошкоджено

Наслідки удару по ТЕС. Фото архівне: ДТЕК

Російські окупанти зранку, 25 грудня, атакували теплоелектростанції України. Ворог серйозно пошкодив обладнання.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

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Загарбники здійснили чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України.

"Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання", — йдеться у повідомленні.

У ДТЕК зазначили, що це вже 13 масована атака на українську енергетику в 2024 році.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії теплоелектростанції ДТЕК були атаковані понад 200 разів.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку 25 грудня російські окупанти масовано атакували енергетику України. Було введено необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків.

Також у Харкові зранку пролунало щонайменше сім вибухів. Внаслідок атаки постраждали троє людей.