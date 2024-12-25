Вибухи Івано-Франківську зранку 25 грудня — що відомо

В Івано-Франківську пролунали вибухи
Вибухи в Івано-Франківську пролунали зранку, 25 грудня. Наразі по всій території України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у Telegram.
Вибухи в Івано-Франківську
Марцінків зазначив, що працює протиповітряна оборона.
"Можуть бути перебої з електрикою!" — наголосив він.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, ввечері 24 грудня російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу, влучивши у багатоквартирний будинок. Кількість жертв цієї атаки зросла.
Також 25 грудня загарбники обстріляли Харків. У місті пролунало щонайменше сім вибухів.
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