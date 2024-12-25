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В Івано-Франківську пролунали вибухи

25 грудня 2024 07:41
Аркадій Пастула - Редактор
Вибухи Івано-Франківську зранку 25 грудня — що відомо
Вибух. Фото ілюстративне: Depositphotos
Аркадій Пастула - Редактор

Вибухи в Івано-Франківську пролунали зранку, 25 грудня. Наразі по всій території України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у Telegram.

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Марцінків зазначив, що працює протиповітряна оборона.

"Можуть бути перебої з електрикою!" — наголосив він.

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Допис мера. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, ввечері 24 грудня російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу, влучивши у багатоквартирний будинок. Кількість жертв цієї атаки зросла.

Також 25 грудня загарбники обстріляли Харків. У місті пролунало щонайменше сім вибухів. 

війна вибух Івано-Франківськ обстріли повітряна тривога

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