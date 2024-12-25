Взрывы Ивано-Франковска утром 25 декабря — что известно

Взрыв. Фото иллюстративное: Depositphotos

Взрывы в Ивано-Франковске раздались утром, 25 декабря. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Telegram.

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Марцинкив отметил, что работает противовоздушная оборона.

"Могут быть перебои с электричеством!" — подчеркнул он.

Пост мэра. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, вечером 24 декабря российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу, попав в многоквартирный дом. Число жертв этой атаки возросло.

Также 25 декабря захватчики обстреляли Харьков. В городе прогремело не менее семи взрывов.