Обстріл Кривого Рогу — відомо про 17 постраждалих внаслідок удару

Наслідки атака на Кривий Ріг. Фото: ДСНС

Ввечері 24 грудня росіяни обстріли Кривий Ріг. Ворог поцілив по багатоквартирному будинку. Кількість жертв внаслідок атаки збільшилась.

Про це повідомила ДСНС України в Telegram у середу, 25 грудня.

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Внаслідок влучання у чотириповерховий житловий будинок було зруйновано під'їзд — з 1 по 4 поверхи. Також пошкоджено 9 магазинів та понад 20 автомобілів.

Вранці 25 грудня аварійно-рятувальні роботи завершили. Внаслідок ворожого ракетного удару загинула одна людина, ще 17 постраждали, у тому числі 2 дитини.

Повідомлення про кількість постраждалих. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни вранці 25 грудня атакували Харків. У місті чули щонайменше сім вибухів. Внаслідок обстрілу міста є постраждалі.

У середу, 25 грудня, вранці пролунала низка потужних вибухів у місті Бурштин на Івано-Франківщині. Російська армія випустила крилаті ракети типу "Калібр".