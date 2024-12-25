Обстріл Кривого Рогу — відомо про 17 постраждалих внаслідок удару

У Кривому Розі завершили розбір завалів — 17 людей постраждали
Ввечері 24 грудня росіяни обстріли Кривий Ріг. Ворог поцілив по багатоквартирному будинку. Кількість жертв внаслідок атаки збільшилась.
Про це повідомила ДСНС України в Telegram у середу, 25 грудня.
Наслідки атаки по Кривому Рогу
Внаслідок влучання у чотириповерховий житловий будинок було зруйновано під'їзд — з 1 по 4 поверхи. Також пошкоджено 9 магазинів та понад 20 автомобілів.
Вранці 25 грудня аварійно-рятувальні роботи завершили. Внаслідок ворожого ракетного удару загинула одна людина, ще 17 постраждали, у тому числі 2 дитини.
Нагадаємо, росіяни вранці 25 грудня атакували Харків. У місті чули щонайменше сім вибухів. Внаслідок обстрілу міста є постраждалі.
У середу, 25 грудня, вранці пролунала низка потужних вибухів у місті Бурштин на Івано-Франківщині. Російська армія випустила крилаті ракети типу "Калібр".
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