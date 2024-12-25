Обстрел Кривого Рога — известно о 17 пострадавших в результате удара

В Кривом Роге завершили разбор завалов — 17 человек пострадали
Вечером 24 декабря россияне обстреляли Кривой Рог. Враг попал по многоквартирному дому. Число жертв в результате атаки увеличилось.
Об этом сообщила ГСЧС Украины в Telegram в среду, 25 декабря.
Последствия атаки по Кривому Рогу
В результате попадания в четырехэтажный жилой дом был разрушен подъезд — с 1 по 4 этажа. Также повреждены 9 магазинов и более 20 автомобилей.
Утром 25 декабря аварийно-спасательные работы были завершены. В результате вражеского ракетного удара погиб один человек, еще 17 пострадали, в том числе 2 ребенка.
Напомним, россияне утром 25 декабря атаковали Харьков. В городе слышали не менее семи взрывов. В результате обстрела города пострадали.
В среду, 25 декабря, утром прогремел ряд мощных взрывов в городе Бурштын Ивано-Франковской области. Российская армия выпустила крылатые ракеты типа "Калибр".
Читайте Новини.LIVE!