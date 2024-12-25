Вибух у Бурштині 25 грудня — масована ракетна атака

Вибух у місті. Фото: Вголос

У середу, 25 грудня, вранці пролунала низка потужних вибухів у місті Бурштин, що в Івано-Франківській області. Російська армія випустила крилаті ракети типу "Калібр".

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

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За повідомленнями у соцмережах, у Бурштині пролунало близько восьми вибухів. Після них виникли перепади напруги, а потім у місті пропало світло. Така ж проблема спостерігається й у Івано-Франківську.

Повідомлення у соцмережах. Фото: скриншот

У Повітряних силах тим часом попереджають про запуск інших ракет, які мають курс на західні регіони України та на Бурштин у тому числі.

Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові відомо вже про трьох постраждалих внаслідок російської атаки. Вчора, 24 грудня, російські війська атакували Кривий Ріг.