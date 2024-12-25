Взрыв в Бурштыне 25 декабря — массированная ракетная атака

Взрыв в городе. Фото: Вслух

В среду, 25 декабря, утром прогремел ряд мощных взрывов в городе Бурштын Ивано-Франковской области. Российская армия выпустила крылатые ракеты типа "Калибр".

Об этом сообщили местные СМИ.

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По сообщениям в соцсетях, в Бурштыне раздалось около восьми взрывов. После них возникли перепады напряжения, а затем в городе пропал свет. Такая же проблема наблюдается и в Ивано-Франковске.

Сообщения в соцсетях. Фото: скриншот

В Воздушных силах тем временем предупреждают о запуске других ракет, имеющих курс на западные регионы Украины и на Бурштын в том числе.

Сообщения ПС ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове известно уже о трех пострадавших в результате российской атаки. Вчера, 24 декабря, российские войска атаковали Кривой Рог.