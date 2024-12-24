Ракетний удар по Кривому Рогу — в МВС розповіли про наслідки

Розбір завалів. Фото: ДСНС

Російські війська у вівторок, 24 грудня, завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинула людина, ще 13 мешканців міста — поранені.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко у Telegram.

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"Коли родини повертаються додому, аби зустріти свято з близькими, Росія вкотре цинічно вбиває. На місці російської атаки розгорнуто мобільний штаб Нацполіції та ДСНС", — йдеться у повідомленні.

Розбір завалів. Фото: ДСНС

Розбір завалів. Фото: ДСНС

Наразі відомо про одну загиблу людину та 11 поранених, серед яких 16-річна дівчина. Внаслідок ракетного удару було повністю зруйновано чотириповерховий багатоквартирний будинок. Також пошкоджено магазини, понад 20 автомобілів та вибито вікна у будинку поруч.

Надання допомоги пораненим. Фото: ДСНС

Поліція на місці атаки. Фото: Нацполіція

Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі профільні служби, слідчо-оперативні групи поліції, криміналістична лабораторія, вибухотехніки, рятувальники та медики. Триває документування воєнного злочину та пошуково-рятувальна операція.

Скриншот допису Клименка

У Дніпропетровській ОВА уточнили, що з-під завалів дістали жінку та передали Її лікарям, вона отримує всю необхідну медичну допомогу.

Відомо, що це 13 постраждала через ракетний удар по місту.

Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, у Кривому Розі пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Згодом стало відомо, що ракета влучила у багатоквартирний будинок. З-під завалів почали діставати людей, вони отримують допомогу медиків.

Голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що рятувальники працюють безперервно, аби знайти людей, які можуть перебувати під завалами будівлі.