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Розбір завалів на тлі ялинки — фото наслідків атаки на Кривий Ріг

24 грудня 2024 19:57
Євгенія Брюховецька - редактор
Ракетний удар по Кривому Рогу — в МВС розповіли про наслідки
Розбір завалів. Фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська у вівторок, 24 грудня, завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинула людина, ще 13 мешканців міста — поранені.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко у Telegram.

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"Коли родини повертаються додому, аби зустріти свято з близькими, Росія вкотре цинічно вбиває. На місці російської атаки розгорнуто мобільний штаб Нацполіції та ДСНС", — йдеться у повідомленні.

Атака на Кривий Ріг 24 грудня - що відомо
Розбір завалів. Фото: ДСНС
Внаслідок удару по Кривому Рогу загинула людина
Розбір завалів. Фото: ДСНС

Наразі відомо про одну загиблу людину та 11 поранених, серед яких 16-річна дівчина. Внаслідок ракетного удару було повністю зруйновано чотириповерховий багатоквартирний будинок. Також пошкоджено магазини, понад 20 автомобілів та вибито вікна у будинку поруч.

У Кривому Розі відомо вже про 11 постраждалих
Надання допомоги пораненим. Фото: ДСНС
У Кривому Розі внаслідок влучання ракети в будинок загинула людина
Поліція на місці атаки. Фото: Нацполіція

Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі профільні служби, слідчо-оперативні групи поліції, криміналістична лабораторія, вибухотехніки, рятувальники та медики. Триває документування воєнного злочину та пошуково-рятувальна операція.

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Скриншот допису Клименка

У Дніпропетровській ОВА уточнили, що з-під завалів дістали жінку та передали Її лікарям, вона отримує всю необхідну медичну допомогу. 

Відомо, що це 13 постраждала через ракетний удар по місту. 

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Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, у Кривому Розі пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Згодом стало відомо, що ракета влучила у багатоквартирний будинок. З-під завалів почали діставати людей, вони отримують допомогу медиків.

Голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що рятувальники працюють безперервно, аби знайти людей, які можуть перебувати під завалами будівлі.

МВС Кривий Ріг Дніпропетровська область рятувальники війна в Україні балістична атака

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