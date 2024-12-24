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Разбор завалов на фоне елки — последствия атаки на Кривой Рог

24 декабря 2024 19:57
Евгения Брюховецкая - редактор
Ракетный удар по Кривому Рогу — в МВД рассказали о последствиях
Разбор завалов. Фото: ГСЧС
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска во вторник, 24 декабря, нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате атаки погиб человек, еще 13 жителей города — ранены.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram.

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"Когда семьи возвращаются домой, чтобы встретить праздник с близкими, Россия еще раз цинично убивает. На месте российской атаки развернут мобильный штаб Нацполиции и ГСЧС", — говорится в сообщении.

Атака на Кривой Рог 24 декабря – что известно
Разбор завалов. Фото: ГСЧС
В результате удара по Кривому Рогу погиб человек
Разбор завалов. Фото: ГСЧС

Сейчас известно об одном погибшем человеке и 11 раненых, среди которых 16-летняя девушка. В результате ракетного удара был полностью разрушен четырехэтажный многоквартирный дом. Также повреждены магазины, более 20 автомобилей и выбиты окна в доме рядом.

В Кривом Роге известно уже об 11 пострадавших
Оказание помощи раненым. Фото: ГСЧС
В Кривом Роге в результате попадания ракеты в дом погиб человек
Полиция на месте атаки. Фото: Нацполиция

Над ликвидацией последствий атаки работают все профильные службы: следственно-оперативные группы полиции, криминалистическая лаборатория, взрывотехники, спасатели и медики. Продолжается документирование военного преступления и поисково-спасательная операция.

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Скриншот поста Клименко

В Днепропетровской ОВА уточнили, что из-под завалов достали женщину и передали ее врачам, она получает всю необходимую медицинскую помощь. 

Известно, что это 13 пострадавшая из-за ракетного удара по городу. 

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Скриншот поста ОВА

Напомним, в Кривом Роге раздались взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Впоследствии стало известно, что ракета попала в многоквартирный дом. Из-под завалов начали доставать людей, они получают помощь медиков.

Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что спасатели работают непрерывно, чтобы найти людей, которые могут находиться под завалами здания.

МВД Кривой Рог Днепропетровская область спасатели война в Украине балистическая атака

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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