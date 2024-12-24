Ракетный удар по Кривому Рогу — в МВД рассказали о последствиях

Разбор завалов. Фото: ГСЧС

Российские войска во вторник, 24 декабря, нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате атаки погиб человек, еще 13 жителей города — ранены.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram.

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Атака на Кривой Рог 24 декабря

"Когда семьи возвращаются домой, чтобы встретить праздник с близкими, Россия еще раз цинично убивает. На месте российской атаки развернут мобильный штаб Нацполиции и ГСЧС", — говорится в сообщении.

Разбор завалов. Фото: ГСЧС

Разбор завалов. Фото: ГСЧС

Сейчас известно об одном погибшем человеке и 11 раненых, среди которых 16-летняя девушка. В результате ракетного удара был полностью разрушен четырехэтажный многоквартирный дом. Также повреждены магазины, более 20 автомобилей и выбиты окна в доме рядом.

Оказание помощи раненым. Фото: ГСЧС

Полиция на месте атаки. Фото: Нацполиция

Над ликвидацией последствий атаки работают все профильные службы: следственно-оперативные группы полиции, криминалистическая лаборатория, взрывотехники, спасатели и медики. Продолжается документирование военного преступления и поисково-спасательная операция.

Скриншот поста Клименко

В Днепропетровской ОВА уточнили, что из-под завалов достали женщину и передали ее врачам, она получает всю необходимую медицинскую помощь.

Известно, что это 13 пострадавшая из-за ракетного удара по городу.

Скриншот поста ОВА

Напомним, в Кривом Роге раздались взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Впоследствии стало известно, что ракета попала в многоквартирный дом. Из-под завалов начали доставать людей, они получают помощь медиков.

Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что спасатели работают непрерывно, чтобы найти людей, которые могут находиться под завалами здания.