Ракетный удар по Кривому Рогу — в МВД рассказали о последствиях

Разбор завалов на фоне елки — последствия атаки на Кривой Рог
Российские войска во вторник, 24 декабря, нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате атаки погиб человек, еще 13 жителей города — ранены.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram.
Атака на Кривой Рог 24 декабря
"Когда семьи возвращаются домой, чтобы встретить праздник с близкими, Россия еще раз цинично убивает. На месте российской атаки развернут мобильный штаб Нацполиции и ГСЧС", — говорится в сообщении.
Сейчас известно об одном погибшем человеке и 11 раненых, среди которых 16-летняя девушка. В результате ракетного удара был полностью разрушен четырехэтажный многоквартирный дом. Также повреждены магазины, более 20 автомобилей и выбиты окна в доме рядом.
Над ликвидацией последствий атаки работают все профильные службы: следственно-оперативные группы полиции, криминалистическая лаборатория, взрывотехники, спасатели и медики. Продолжается документирование военного преступления и поисково-спасательная операция.
В Днепропетровской ОВА уточнили, что из-под завалов достали женщину и передали ее врачам, она получает всю необходимую медицинскую помощь.
Известно, что это 13 пострадавшая из-за ракетного удара по городу.
Напомним, в Кривом Роге раздались взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.
Впоследствии стало известно, что ракета попала в многоквартирный дом. Из-под завалов начали доставать людей, они получают помощь медиков.
Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что спасатели работают непрерывно, чтобы найти людей, которые могут находиться под завалами здания.
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