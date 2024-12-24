Удар РФ по Кривому Рогу - що відомо про жертви

Працівник ДСНС на розборі завалів. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Кривому Розі рятувальники продовжують роботи на місці зруйнованої багатоповерхівки, постраждалої внаслідок атаки РФ 24 грудня. Наразі з-під завалів дістали ще одну постраждалу людину та жертву, відтак кількість потерпілих зросла.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Рятувальники працюють безперервно, щоб знайти людей, які можуть перебувати під уламками будівлі.

Лисак додав, що роботи тривають. Оперативна інформація оновлюється.

Зруйнований будинок у Кривому Розі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Разом з тим, станом на 17:37 він повідомив, що троє поранених у Кривому Розі у важкому стані.

Там заявили про 11 постраждалих. Серед них — 16-річна дівчинка. Госпіталізовані семеро осіб.

Згодом, о 17:54 Лисак додав, що з-під завалів будинку дістали ще одного чоловіка.

"Лікарі зробили все можливе, аби реанімувати його. Втім, на жаль, врятувати не вдалося. Під руїнами ще можуть бути люди", — написав голова ОВА.

Зруйнований будинок у Кривому Розі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Як повідомляють місцеві ЗМІ, на третьому поверсі цієї багатоповерхівки мала панувати атмосфера свята, де родини збиралися за різдвяною вечерею. Однак російські атаки перетворили будівлю на руїни.

Деякі мешканці будинку не виходять на зв’язок, тому є побоювання, що вони можуть залишатися під уламками. Рятувальники працюють цілодобово, оголошуючи хвилини тиші, щоб почути будь-які сигнали від постраждалих.

Зруйнований будинок у Кривому Розі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, у Кривому Розі пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Крім того, РФ 19 грудня ракетою атакувала житловий будинок у Кривому Розі. Внаслідок атаки кількість постраждалих зросла до п'яти осіб.