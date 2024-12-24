Удар РФ по Кривому Рогу – что известно о жертвах

Работник ГСЧС на разборе завалов. Фото: Днепропетровская ОВА

В Кривом Роге спасатели продолжают работы на месте разрушенной многоэтажки, пострадавшей в результате атаки РФ 24 декабря. Из-под завалов достали еще одного пострадавшего человека и жертву, поэтому количество пострадавших возросло.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Спасатели работают непрерывно, чтобы найти людей, которые могут находиться под обломками здания.

Лысак добавил, что работы продолжаются. Оперативная информация обновляется.

Разрушенный дом в Кривом Роге. Фото: Днепропетровская ОВА

Вместе с тем, по состоянию на 17:37 он сообщил, что трое раненых в Кривом Роге находятся в тяжелом состоянии.

Там заявили об 11 пострадавших. Среди них — 16-летняя девочка. Госпитализированы семь человек.

Впоследствии в 17:54 Лысак добавил, что из-под завалов дома достали еще одного мужчину.

"Врачи сделали все возможное, чтобы реанимировать его. Но, к сожалению, спасти не удалось. Под руинами еще могут быть люди", — написал глава ОВА.

Разрушенный дом в Кривом Роге. Фото: Днепропетровская ОВА

Как сообщают местные СМИ, на третьем этаже этой многоэтажки должна была царить атмосфера праздника, где семьи собирались за рождественским ужином. Однако российские атаки превратили здание в руины.

Некоторые жильцы дома не выходят на связь, поэтому есть опасения, что они могут оставаться под обломками. Спасатели работают круглосуточно, объявляя минуты тишины, чтобы услышать сигналы от пострадавших.

Разрушенный дом в Кривом Роге. Фото: Днепропетровская ОВА

Напомним, в Кривом Роге раздались взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Кроме того, РФ 19 декабря ракетой атаковала жилой дом в Кривом Роге. В результате атаки количество пострадавших возросло до пяти человек.