РФ вдарила ракетою по будинку в Кривому Розі — деталі від ОВА

Наслідки атаки. Фото: Telegram/Дмитро Лубінець

Російські війська у вівторок, 24 грудня, завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок атаки зруйнований житловий будинок, є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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"Ворог вдарив по Кривому Рогу. Пошкоджений житловий будинок. Інформація уточнюється", — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

За попередньою інформацією, в місті п'ятеро людей поранені, двох з яких дістали з-під завалів будинку. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Скриншот допису Лисака

А Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що країна-терорист вкотре показала свої справжні цінності, атакувавши житловий будинок напередодні Різдва.

"В той час як інші країни світу святкують Різдво, українці продовжують страждати від нескінченних російських атак. Терористи не розуміють людської моралі. Вони не розуміють нічого, крім сили", — написав він.

Скриншот допису Лубінця

Нагадаємо, у Кривому Розі пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Також сьогодні росіяни вчергове обстріляли Херсон. Внаслідок атаки постраждав чоловік, його ушпиталили.