У Херсоні 24 грудня внаслідок обстрілу поранено людину

Наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: Суспільне

Російські війська у вівторок, 24 грудня, вчергове обстріляли Херсон. Внаслідок атаки постраждав чоловік, його ушпиталили.

Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram.

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"До лікарні звернувся чоловік, який сьогодні близько 11:15 постраждав через російський обстріл Херсона", — йдеться у повідомленні.

В ОВА зазначили, що 49-річного мешканця міста ушпиталили з вибуховою травмою та пораненням голови. Наразі він перебуває під наглядом медиків.

Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, в Херсонській області досі залишається велика кількість дітей попри евакуацію. Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в ефірі Ранок.LIVE пояснив причину.

За словами керівника фонду "Повернись живим" Тараса Чмута, за допомогою постійних обстрілів ворог намагається зробити Херсон безлюдним.