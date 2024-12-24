В Херсоне 24 декабря в результате обстрела ранен человек

Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Суспільне

Российские войска во вторник, 24 декабря, в очередной раз обстреляли Херсон. В результате атаки пострадал мужчина, его госпитализировали.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram.

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Атака на Херсон 24 декабря

"В больницу обратился мужчина, который сегодня около 11:15 пострадал из-за российских обстрелов Херсона", — говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что 49-летний житель города был госпитализирован с взрывной травмой и ранением головы.

Скриншот поста ОВА

Напомним, в Херсонской области до сих пор остается большое количество детей, несмотря на эвакуацию. Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире Ранок.LIVE объяснил причину.

По словам руководителя фонда "Вернись живым" Тараса Чмута, с помощью постоянных обстрелов враг пытается сделать Херсон безлюдным.