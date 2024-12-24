Зеленський нагадав про викрадених РФ дітей з Херсона

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 грудня, нагадав про викрадених українських дітей з Херсона. Загалом два роки тому під час відступу росіяни забрали 48 дітей.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Викрадення українських дітей

За словами Зеленського, під час відступу з Херсона два роки тому росіяни викрали 48 дітей. Жодному із них не було й трьох років: більшість примусово перемістили на окуповану територію Криму, а решту — депортували в Росію.



"Українські діти не іграшки, хоча схоже, що для російських багатіїв і чиновників це саме так. За кожною цією дитиною — життя, яке не має бути втраченим. Доля, яка не має бути загубленою", — наголосив президент.

Він додав, що ми повинні зробити все, аби українські діти повернулися додому та подякував партнерам, які допомагають в цьому.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в ефірі Ранок.LIVE пояснив, чому в області досі залишається велика кількість дітей попри евакуацію.

А керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут попередив про загрозу наступу російських військ на Херсон. Він вважає, що ворог намагається зробити місто безлюдним.