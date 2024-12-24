Зеленский напомнил о похищенных РФ детях из Херсона

Зеленский ответил, сколько детей похитила РФ из Херсона
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 декабря, напомнил о похищенных украинских детях из Херсона. В общей сложности два года назад во время отступления россияне забрали 48 детей.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
Похищение украинских детей
По словам Зеленского, во время отступления из Херсона два года назад россияне похитили 48 детей. Ни одному из них не было даже трех лет: большинство принудительно переместили на оккупированную территорию Крыма, а остальных — депортировали в Россию.
"Украинские дети не игрушки, хотя похоже, что для российских богачей и чиновников это именно так. За каждым этим ребенком — жизнь, которая не должна быть потеряна. Судьба, которая не должна быть потеряна", — подчеркнул президент.
Он добавил, что мы должны сделать все, чтобы украинские дети вернулись домой и поблагодарил партнеров, которые помогают в этом.
Напомним, первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире Ранок.LIVE объяснил, почему в области до сих пор остается большое количество детей, несмотря на эвакуацию.
А руководитель фонда "Повернись живим" Тарас Чмут предупредил об угрозе наступления российских войск на Херсон. Он считает, что враг пытается сделать город безлюдным.
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