РФ ударила ракетой по дому в Кривом Роге - детали от ОВА

Последствия атаки. Фото: Telegram/Дмитрий Лубинец

Российские войска во вторник, 24 декабря, нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате атаки разрушен жилой дом, есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Атака на Кривой Рог 24 декабря

"Враг ударил по Кривому Рогу. Поврежден жилой дом. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE

По предварительной информации, в городе пять человек ранены, двух из них достали из-под завалов дома. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Скриншот поста Лысака

А Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что страна-террорист в очередной раз показала свои настоящие ценности, атаковав жилой дом накануне Рождества.

"В то время как другие страны мира празднуют Рождество, украинцы продолжают страдать от бесконечных российских атак. Террористы не понимают человеческой морали. Они не понимают ничего, кроме силы", — написал он.

Скриншот поста Лубинца

Напомним, в Кривом Роге раздались взрывы Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Также сегодня россияне в очередной раз обстреляли Херсон. В результате атаки пострадал мужчина, его госпитализировали.