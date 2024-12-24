На Сумщині росіяни повторно атакували ферму, коли там були працівники ДСНС

На Сумщині РФ вдарила по об'єкту, де ДСНС ліквідовувала пожежу
Російські війська у вівторок, 24 грудня, обстріляли дронами ферму у Сумській області. Під час ліквідації пожежі рятувальниками ворог здійснив повторний удар.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Сумщини у Telegram.
Атака на рятувальників на Сумщині
Вранці внаслідок атаки БпЛА на Кролевецьку громаду було пошкоджено будівлю ферми, там розгорілася пожежа. Рятувальники оперативно локалізували вогонь та запобігли його поширенню.
"Під час роботи вони почули звуки ворожого безпілотника й встигли відступити на безпечну відстань. Невдовзі "шахед" влучив поблизу місця попереднього удару", — уточнили в ДСНС.
Так, рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу, а люди не постраждали. Однак тварини, які перебували на фермі, загинули.
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