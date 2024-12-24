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На Сумщині РФ вдарила по об'єкту, де ДСНС ліквідовувала пожежу

24 грудня 2024 17:19
Євгенія Брюховецька - редактор
На Сумщині росіяни повторно атакували ферму, коли там були працівники ДСНС
Пожежа внаслідок атаки. Фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська у вівторок, 24 грудня, обстріляли дронами ферму у Сумській області. Під час ліквідації пожежі рятувальниками ворог здійснив повторний удар.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Сумщини у Telegram.

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Вранці внаслідок атаки БпЛА на Кролевецьку громаду було пошкоджено будівлю ферми, там розгорілася пожежа. Рятувальники оперативно локалізували вогонь та запобігли його поширенню.

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Наслідки атаки. Фото: ДСНС

"Під час роботи вони почули звуки ворожого безпілотника й встигли відступити на безпечну відстань. Невдовзі "шахед" влучив поблизу місця попереднього удару", — уточнили в ДСНС.

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Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Так, рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу, а люди не постраждали. Однак тварини, які перебували на фермі, загинули. 

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, сьогодні росіяни вдарили ракетою по житловому будинку в Кривому Розі Дніпропетровської області. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих.

Також ми писали, що окупанти вчергове обстріляли Херсон. Внаслідок атаки постраждав чоловік, його ушпиталили. 

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