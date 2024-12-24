В Сумской области россияне повторно атаковали ферму, когда там были работники ГСЧС

На Сумщине РФ ударила по объекту, где ГСЧС ликвидировала пожар
Российские войска во вторник, 24 декабря, обстреляли дронами ферму в Сумской области. Во время ликвидации пожара спасателями враг нанес повторный удар.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Сумщины в Telegram.
Атака на спасателей на Сумщине
Утром в результате атаки БпЛА на Кролевецкую громаду было повреждено здание фермы, там разгорелся пожар. Спасатели оперативно локализовали огонь и предотвратили его распространение.
"Во время работы они услышали звуки вражеского беспилотника и успели отступить на безопасное расстояние. Вскоре "шахед" попал вблизи места предыдущего удара", — уточнили в ГСЧС.
Так, спасателям удалось ликвидировать пожар, а люди не пострадали. Однако животные, которые находились на ферме, погибли.
Напомним, сегодня россияне ударили ракетой по жилому дому в Кривом Роге Днепропетровской области. Сейчас известно о пяти пострадавших.
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