Россия 25 декабря снова атаковала украинские ТЭС — что повреждено

Оккупанты атаковали украинские ТЭС — повреждено оборудование
Российские оккупанты утром, 25 декабря, атаковали теплоэлектростанции Украины. Враг серьезно повредил оборудование.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.
Обстрел ТЭС Украины
Захватчики совершили очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины.
"В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно начали устранение их последствий и восстановление работы оборудования", — говорится в сообщении.
В ДТЭК отметили, что это уже 13 массированная атака на украинскую энергетику в 2024 году.
Всего с начала полномасштабного вторжения России теплоэлектростанции ДТЭК были атакованы более 200 раз.
Напомним, утром 25 декабря российские оккупанты массированно атаковали энергетику Украины. Были введены необходимые меры по ограничению потребления для минимизации негативных последствий.
Также в Харькове утром раздалось по меньшей мере семь взрывов. В результате атаки пострадали три человека.
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