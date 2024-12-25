Россия 25 декабря снова атаковала украинские ТЭС — что повреждено

Последствия удара по ТЭС. Фото архивное: ДТЭК

Российские оккупанты утром, 25 декабря, атаковали теплоэлектростанции Украины. Враг серьезно повредил оборудование.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Читайте также:

Обстрел ТЭС Украины

Захватчики совершили очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины.

"В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно начали устранение их последствий и восстановление работы оборудования", — говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, что это уже 13 массированная атака на украинскую энергетику в 2024 году.

Всего с начала полномасштабного вторжения России теплоэлектростанции ДТЭК были атакованы более 200 раз.

Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Напомним, утром 25 декабря российские оккупанты массированно атаковали энергетику Украины. Были введены необходимые меры по ограничению потребления для минимизации негативных последствий.

Также в Харькове утром раздалось по меньшей мере семь взрывов. В результате атаки пострадали три человека.