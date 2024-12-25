Обстріл України 25 грудня — окупанти атакують енергетику

Енергетик. Фото: ДТЕК

Російські окупанти зранку, 25 грудня, знову здійснюють масований обстріл України. Ворог атакує енергетику.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко у Facebook.

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"Оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми", — наголосив Галущенко.

За його словами, як тільки буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження.

Допис Галущенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку 25 грудня в Івано-Франківську пролунали потужні вибухи. Мер міста попередив про можливі перебої зі світлом.

Також окупанти 25 грудня атакували Харків. Внаслідок обстрілу є постраждалі.