Обстрел Украины 25 декабря — оккупанты атакуют энергетику

Энергетик. Фото: ДТЭК

Российские оккупанты утром, 25 декабря, снова совершают массированный обстрел Украины. Враг атакует энергетику.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook.

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"Оператор системы передачи принимает необходимые меры для ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы", — подчеркнул Галущенко.

По его словам, как только будет разрешать ситуация с безопасностью, энергетики будут уточнять нанесенные повреждения.

Пост Галущенко. Фото: скриншот

Напомним, утром 25 декабря в Ивано-Франковске прогремели мощные взрывы. Мэр города предупредил о возможных перебоях со светом.

Также оккупанты 25 декабря атаковали Харьков. В результате обстрела есть пострадавшие.