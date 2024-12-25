Обстрел Украины 25 декабря — оккупанты атакуют энергетику

Обстрел Украины — оккупанты атакуют энергетику
Российские оккупанты утром, 25 декабря, снова совершают массированный обстрел Украины. Враг атакует энергетику.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook.
Российский обстрел Украины
"Оператор системы передачи принимает необходимые меры для ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы", — подчеркнул Галущенко.
По его словам, как только будет разрешать ситуация с безопасностью, энергетики будут уточнять нанесенные повреждения.
Напомним, утром 25 декабря в Ивано-Франковске прогремели мощные взрывы. Мэр города предупредил о возможных перебоях со светом.
Также оккупанты 25 декабря атаковали Харьков. В результате обстрела есть пострадавшие.
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